400 جريح في تظاهرات بفرنسا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أصيب أكثر من 400 شخص بجروح، خلال تظاهرات نظمتها "السترات الصفراء" في فرنسا احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانيه.

وتتضمن حصيلة الجرحى البالغة 409 أشخاص، 28 عنصراً من الشرطة والشرطة العسكرية وجهاز الإطفاء.

وأفاد كاستانيه لإذاعة "ار تي ال" أنّ 288 ألف شخص شاركوا في احتجاجات، السبت، في أرجاء البلاد، مشيراً إلى أن نحو 3.500 شخص ظلوا في الشوارع طيلة الليل.

واستجوبت الشرطة 282 متظاهراً، بينهم 73 أثناء الليل، وأودع 157 منهم قيد الحجز الاحتياطي.

والسبت، أغلق المحتجون طرقاً سريعة في عدة مدن عبر البلاد.

وفي باريس سار متظاهرون من قوس النصر الى جادة الشانزيليزيه وهم يطالبون باستقالة ماكرون.

وأطلق على مجموعات الاحتجاج هذه "السترات الصفراء" في إشارة إلى السترة الصفراء المضيئة التي يتعين على كل سائق في فرنسا أن يحتفظ بها في سيارته ليكون في موضع رؤية أفضل في حال وقوع حادث سير.

ويحتج هؤلاء على زيادة سعر الوقود وفرض رسوم عليها على شكل ضريبة بيئية، وأيضا ضد السياسة "الظالمة" للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية.