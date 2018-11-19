ترامب يعبر عن حزنه خلال زيارته "بارادايس"

الشارقة 24 – أ ف ب:

عاين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاهد الخراب في باراديس، المدينة الصغيرة التي اجتاحتها بالكامل تقريباً الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا، ولم يبق منها إلا منازل وسيارات متفحّمة يتصاعد منها دخان كثيف.

وإلى جانب رئيسة بلدية المدينة جودي جونز، لمس الرئيس الأميركي، الذي لم يرتدِ كمامة رغم الدخان الذي لا يزال يغطي المنطقة، حجم الأضرار الناتجة عن الحريق.

وصرّح ترامب بعد أن أمضى حوالي عشرين دقيقة في مخيم منازل متنقلة، "هذا محزن جداً".

وأضاف "فيما يخصّ القتلى، لا أحد يعرف فعلياً (العدد) في هذه المرحلة، هناك الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين".

وأتى حريق "كامب فاير" على قرابة 60 ألف هكتار في شمال كاليفورنيا. وارتفعت حصيلة القتلى، السبت، إلى 76 شخصاً جراء الحريق، بينما لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.