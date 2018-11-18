خلافات صينية أميركية تعرقل إصدار بيان ختامي لقمة "أبك"

الشارقة 24 – رويترز:

لأول مرة على الإطلاق، تخرج قمة لزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبك" دون بيان ختامي، والسبب في ذلك يعود إلى الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة.

زعماء آسيا والهادي لم يتمكنوا من إصدار بيان ختامي مقبول من الجميع، وذلك بحسب قول تشانغ شاو قانغ المدير العام لقسم الشؤون الدولية في وزارة التجارة الصينية، وبدلاً من ذلك ستكتفي بابوا غينيا الجديدة الدولة المضيفة بإصدار بيان من الرئيس.

وكان وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة ريمبينك باتو، أكد، الأحد، أن الرؤى المتعارضة في المنطقة جعلت من الصعب صياغة بيان ختامي مع كشف الولايات المتحدة والصين عن طموحات متنافسة في المنطقة.

وتسلطت الأضواء خلال القمة على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في منطقة الهادي عبر إطلاق حلفاء غربيين لرد منسق على مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال التعهد بتمويل مشترك تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار لمشروع للكهرباء والإنترنت في بابوا غينيا الجديدة.

كما وجه مايك بنس نائب الرئيس الأميركي انتقادات مباشرة للمبادرة الصينية على هامش القمة، موضحاً أن "دول المنطقة يجب ألا تقبل بديون تعرض سيادتها للخطر".

وردت وزارة الخارجية الصينية بالقول إن "التعاون مع بكين لن يؤدي إلى وقوع دول نامية في فخ الديون".