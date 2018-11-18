اشتباكات بعد مسيرة لإحياء ذكرى انتفاضة الطلبة في اليونان

الشارقة 24 – رويترز:

شارك آلاف من اليونانيين في مسيرة في العاصمة أثينا السبت، لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية في عام 1973، قبل أن تندلع اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين.

وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة سلمية، مرت بوسط العاصمة اليونانية، وسط حراسة مكثفة من الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "مقاومة"، ورددوا شعارات تتعلق بأزمة ديون اليونان المستمرة منذ ثمانية أعوام، والتي قادت إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية مقابل إجراءات تقشف واسعة.

وانتهت المسيرة عند سفارة الولايات المتحدة، التي يتهمها الكثير من اليونانيين بدعم الديكتاتورية العسكرية التي استمرت لسبع سنوات من عام 1967 إلى عام 1974.

وبعد انتهاء المسيرة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، في حي إكزارشيا، حيث قتل العشرات في انتفاضة عام 1973.