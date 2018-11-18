الصين وأميركا تختتمان تدريبات مشتركة على مواجهة الكوارث

الشارقة 24 - رويترز:

اختتم جنود من الصين والولايات المتحدة مناورات مشتركة للتدريب على جهود الإغاثة في حالات الكوارث، السبت، في إطار تعاون بين البلدين رغم تدهور العلاقات بينهما حول أمور منها التجارة وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأجريت التدريبات في مدينة نانجينج شرقي الصين وجاءت بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الصيني ودبلوماسي رفيع المستوى لواشنطن حيث حث المسؤولون الأميركيون بكين على وقف التسلح في بحر الصين الجنوبي.

إلا أن هذا التوتر في العلاقات لم يؤثر على جنود البلدين الذين قاموا بمحاكاة عمليات انتشال أشخاص من مبان مدمرة نتيجة زلزال ومعالجة ناجين في قاعدة جيش التحرير الشعبي الصيني في ضواحي نانجينج.

وهذه هي المرة الـ 14 التي تجرى فيها تلك التدريبات بالتبادل واستضافتها الولايات المتحدة العام الماضي.