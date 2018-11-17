محتجون يغلقون طرقاً في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

احتشد الآلاف من المتظاهرين على الطرق السريعة في أرجاء فرنسا احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، ما تسبب في شلل مروري في بعض المناطق.

المتظاهرون، الذين خرجوا في إطار حركة شعبية تعرف باسم "السترات الصفراء"، أغلقوا أيضاً ساحات خلال الاحتجاجات التي تهدف لمنع الوصول إلى بعض مستودعات الوقود والمطارات اعتراضاً على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.

وحظيت الاحتجاجات، التي جرى التنظيم لها إلى حد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من بعض الناخبين المستائين من إصلاحات ماكرون الاقتصادية وأسلوبه في الحكم.

لكن المظاهرات شابتها حادثة صدمت فيها سائقة إحدى المتظاهرات فقتلتها بطريق الخطأ.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن السائقة أصيبت بالفزع عندما أحاط المحتجون بسيارتها على طريق في منطقة سافوا بجنوب شرق فرنسا، فزادت السرعة وصدمت متظاهرة وقتلتها.

وأفادت وزارة الداخلية بأن 16 شخصاً أصيبوا بإصابات طفيفة في حوادث أخرى في أنحاء البلاد، وأن شخصاً آخر دهسته سيارة في شمال البلاد وفي حالة حرجة.

وأضافت الوزارة أن عدد المشاركين في الاحتجاجات يقدر بنحو 50 ألف متظاهر.