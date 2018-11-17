العثور على غواصة أرجنتينية بعد عام من اختفائها وعلى متنها 44 شخصاً

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت البحرية الأرجنتينية أن شركة خاصة مكلفة من الحكومة حددت موقع الغواصة سان خوان، على عمق نحو 800 متر تحت سطح المحيط، بعد عام من اختفائها، وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم 44 شخصاً.

وتم إبلاغ الخبر لعائلات الضحايا الذين يقيمون في فندق في مار دل بلاتا، على الساحل الشرقي للبلاد، حيث تقع قاعدة بحرية كان من المقرر أن تعود إليها الغواصة قبل عام مضى.

وكانت الحكومة قد كلفت شركة "أوشن اينفينتي"، وهي شركة بحرية يمكنها البحث ورسم خرائط لقاع البحر، بالبحث عن الغواصة، بعد فشل عملية دولية ضخمة للعثور عليها بعد اختفائها في جنوب المحيط الأطلنطي.

وكان لدى الغواصة إمدادات أكسجين تكفي 7 أيام، عندما أبلغت بموقعها آخر مرة يوم 15 نوفمبر من العام الماضي.

وصدرت أوامر للطاقم بالعودة إلى القاعدة البحرية في مار دل بلاتا، بعدما أبلغوا أن المياه تتسرب إلى داخل الغواصة عبر أنبوب الهواء.

وأدت هذه الكارثة إلى تقييم وضع الجيش الأرجنتيني، الذي يملك إحدى أصغر ميزانيات الدفاع في أميركا اللاتينية، بالمقارنة مع حجم الاقتصاد، وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية.