وزير الأمن الإلكتروني الياباني لم يستخدم جهاز كمبيوتر في حياته

الشارقة 24 – رويترز:

عارض وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد الياباني يوشيتاكا ساكورادا، تصريحه السابق، بأنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته.

وبعد يومين من تصريحه المثير للجدل، أوضح ساكورادا، المعين حديثاً في المنصبين، أنه يستخدم بالفعل جهاز كمبيوتر في العمل.

وكان ساكورادا قد قال أمام اجتماع لجنة برلمانية رداً على سؤال من نائب معارض، إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته، وذلك على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تنظمها طوكيو في 2020.

وعين رئيس الوزراء شينزو آبي ساكورادا في المنصبين الشهر الماضي، وهو لم يتول أي مناصب وزارية من قبل خلال 22 عاماً في البرلمان.

وكانت ردود الوزير في البرلمان والمؤتمرات الصحفية قد أثارت انتقادات من قبل.

فخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى، أخطأ الوزير وقال إن الأولمبياد سيكلف اليابان 1500 ين بدلاً من 150 مليار ين.