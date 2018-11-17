أميركا تطور قاعدة بحرية في المحيط الهادي

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستشارك مع حليفتها في المحيط الهادي أستراليا، في بناء قاعدة بحرية على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، في ظل سعي قوى إقليمية للدخول في تحالفات وتأمين الحصول على بنية تحتية مهمة.

وتم الإعلان عن الخطة، السبت، خلال منتدى لمنطقة آسيا والمحيط الهادي استضافته بابوا غينيا الجديدة، حيث عبر زعماء العالم عن وجهات نظرهم بشأن كيفية إجراء تبادل تجاري في المنطقة.

وتأتي الخطة في أعقاب ظهور الصين كمطور محتمل للموقع الموجود في المياه العميقة.

ويذكر محللون، أن الوجود الصيني على جزيرة مانوس قد يؤثر على قدرة الغرب على الملاحة في المحيط الهادي، ويضع بكين في الوقت نفسه على مسافة قريبة من القواعد الأميركية في جوام.

وكانت جزيرة مانوس قاعدة بحرية أميركية كبيرة، خلال الحرب العالمية الثانية، وتلعب دوراً مهماً في استراتيجية واشنطن في منطقة المحيط الهادي.

وكانت أستراليا، الحليف القوي للولايات المتحدة، تتمتع على مدى عقود بنفوذ دون منازع إلى حد ما في المحيط الهادي، حتى ركزت الصين اهتمامها على المنطقة في الآونة الأخيرة.