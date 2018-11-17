فلوريدا تأمر بإعادة فرز الأصوات بانتخابات الشيوخ والحاكم

الشارقة 24 - د ب أ:

ستقوم ولاية فلوريدا، بإعادة فرز الأصوات يدوياً، لمقعد مجلس الشيوخ الذي جرى التنافس عليه، في الانتخابات النصفية، لهذا العام.

وأعلن وزير خارجية ولاية فلوريدا كين ديتزنر، يوم الخميس، إعادة فرز الأصوات في صناديق محددة، تدور حولها علامات استفهام، كما سيجري إعادة فرز الأصوات في بعض السباقات المحلية الأخرى.

وكان حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، وهو جمهوري، أعلن فوزه في السباق على منافسه الديموقراطي بيل نيلسون على مقعد مجلس الشيوخ، وحث الولاية على المضي قدماً.

ويوضح سكوت، أن تقدمه بعد الفرز الآلي جاء بفارق حوالي 13 ألف صوت.

وتم الإدلاء بأكثر من 8.3 مليون صوت في انتخابات 6 نوفمبر، في ثالث أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان.

وكانت هناك العديد من الدعاوى القضائية، قد رفعت في سباقات فلوريدا، ونشأت بعض المشاكل من آلات فرز الأصوات، بينما كانت هناك أيضاً مناقشات حول ما إذا كان يجب فرز بعض بطاقات الاقتراع التي أرسلت بالبريد.