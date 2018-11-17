الفوضى تعم برلمان سريلانكا مع تطاير عبوات المياه والكتب

الشارقة 24 – رويترز:

سادت الفوضى قاعة برلمان سريلانكا لليوم الثاني، يوم الجمعة، لدى محاولة نواب مؤيدين لرئيس الوزراء المعين حديثاً ماهيندا راجاباكسه، منع إجراء تصويت ثان بالثقة، وتطايرت الكتب وعبوات المياه والصلصة الحارة، في وجه رئيس المجلس.

ورغم ذلك، أجري التصويت وأيد فيه النواب حجب الثقة عن راجاباكسه، ما يعزز موقف رانيل ويكرمسينغ الذي يسعى للعودة لمنصب رئيس الوزراء.

وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا، قد أقال ويكرمسينغ أواخر الشهر الماضي، وعين راجاباكسه خلفاً له، ما أغرق الجزيرة في أزمة سياسية.

وأوضح ويكرمسينغ، أن حالة من الفوضى، يمكن أن تحدث إذا لم يعترف الرئيس بنتيجة التصويت الثاني، بحجب الثقة عن راجاباكسه.