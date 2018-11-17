حكومة بريطانيا تعلن تعيين وزيرين جديدين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، يوم الجمعة، تعيين وزيرين جديدين للعمل والخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أنه تم تعيين نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيفن باركلي وزيراً للخروج من الاتحاد الأوروبي، خلفاً لدومينيك راب الذي استقال من منصبه، يوم الخميس، اعترضاً على مسودة الاتفاق النهائي.

وأضاف البيان، أنه تم تعيين وزيرة الداخلية السابقة أمبر راد وزيرة للعمل والمعاشات، خلفاً لإيستر مكفي، التي استقالت أيضاً احتجاجاً على مسودة الاتفاق، التي تم التوصل إليها مع بروكسل.

وتلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، دعماً من آخر وزراء بارزين مؤيدين لـ "بريكست" باقين في حكومتها، وهما وزير البيئة مايكل غوف، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.

ورغم تلقيها دعماً من غوف وفوكس، يمكن أن تواجه ماي تصويتاً، بسحب الثقة من قبل نواب حزبها.