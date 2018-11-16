قاض يأمر البيت الأبيض بإعادة تصريح صحافي "سي إن إن"

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن قاضياً أميركيا أمر البيت الأبيض، بإعادة تصريح الدخول الصحافي لمراسلها جيم أكوستا، ورفض ما قامت به إدارة دونالد ترامب، من منعه من دخول المبنى.

وشددت المحكمة الجزائية، على أن الحكم المؤقت، لا يعني أن الرئيس دونالد ترامب انتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضم بنداً صارماً بشأن حرية الصحافة.

وكان البيت الأبيض قد سحب تصريح دخول الجناح الغربي، الذي يضم المكتب البيضاوي ومنه يمارس الرئيس مهامه، الخاص بأكوستا في الأسبوع الماضي، بعد جدال حاد بينه وبين ترامب، في مؤتمر صحافي.

وأعلن البيت الأبيض، أنه سيعيد بشكل مؤقت، بطاقة اعتماد الصحافي جيم أكوستا.