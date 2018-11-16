بشكل مؤقت

قاض يأمر البيت الأبيض بإعادة تصريح صحافي "سي إن إن"

  • الجمعة 16, نوفمبر 2018 في 10:39 م
  • جيم أكوستا
    جيم أكوستا
أعلن البيت الأبيض بأنه سيعيد بشكل مؤقت، تصريح الدخول الصحافي لمراسل "سي إن إن" جيم أكوستا، تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية في أميركا.
الشارقة 24 – وكالات:
 
أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن قاضياً أميركيا أمر البيت الأبيض، بإعادة تصريح الدخول الصحافي لمراسلها جيم أكوستا، ورفض ما قامت به إدارة دونالد ترامب، من منعه من دخول المبنى.
 
وشددت المحكمة الجزائية، على أن الحكم المؤقت، لا يعني أن الرئيس دونالد ترامب انتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضم بنداً صارماً بشأن حرية الصحافة.
 
وكان البيت الأبيض قد سحب تصريح دخول الجناح الغربي، الذي يضم المكتب البيضاوي ومنه يمارس الرئيس مهامه، الخاص بأكوستا في الأسبوع الماضي، بعد جدال حاد بينه وبين ترامب، في مؤتمر صحافي.
 
وأعلن البيت الأبيض، أنه سيعيد بشكل مؤقت، بطاقة اعتماد الصحافي جيم أكوستا.