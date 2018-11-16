زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا تنتقد الدعوة لتشكيل جيش أوروبي

الشارقة 24 – رويترز:

انتقدت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، يوم الجمعة، دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تشكيل جيش أوروبي حقيقي، لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع للأحزاب الشعبوية بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وأوضحت لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، أن هذه الفكرة ليست جدية، وأشارت إلى أن الجيش يعد عنصراً من عناصر السيادة، وتساءلت عمن سيقع عليه الاختيار لقيادة هذا الجيش الأوروبي.

ورداً على اقتراح طرحه زعيم حزب فوليا الشعبوي في بلغاريا، بأن تجري بلاده استفتاء حول بقائها في عضوية حلف شمال الأطلسي، نوهت لوبان إلى أنها ترغب أيضاً في أن تترك فرنسا هيكل القيادة العسكرية للحلف، والذي عادت للانضمام إليه عام 2009، بعد ابتعاد فرضته على نفسها لأربعة عقود.

وكان ماكرون، قد أكد يوم الثلاثاء، في تصريحات للإذاعة الفرنسية، أن أوروبا تحتاج جيشاً حقيقياً، لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع.

ونقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال "علينا حماية أنفسنا فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

وأيدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن وعي ودراية دعوة ماكرون، للتخطيط الأوروبي للدفاع والعمليات وتطوير الأسلحة.

وهذه الدعوة، التي تعكس اتجاهاً عريضاً للتفكير في الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يحظى بقبول جماعي، تهدف إلى إظهار استعداد أوروبي، لتلبية مطالب الولايات المتحدة، بأن تفعل أوروبا المزيد من أجل أمنها الخاص، وأن تعتمد بدرجة أقل على المظلة الأمنية الأميركية.

وتوشك بريطانيا، التي تعارض منذ فترة طويلة التعاون العسكري بين دول التكتل، على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أدى لإحياء بحث التعاون الدفاعي، في ظل مخاوف من أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقل استعداداً من أسلافه، للدفاع عن أوروبا في مواجهة روسيا، التي تنزع في الآونة الأخيرة إلى الهيمنة، وتأكيد الذات.