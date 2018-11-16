آبي في أول زيارة من نوعها لداروين الأسترالية

الشارقة 24 – رويترز:

زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مدينة داروين الأسترالية، في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس وزراء ياباني للمدينة، منذ قصفتها القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، مما يشير لمتانة التحالف المهم بين البلدين.

ووضع آبي ونظيره الأسترالي سكوت موريسون أكاليل الزهور عند نصب داروين التذكاري، قبل الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا الحرب، تعبيراً عن متانة العلاقات التي تطورت في العقود التالية للحرب.

وأكد الزعيمان مجدداً على الصلة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهدا بالاستثمار في البنية التحتية في المحيط الهادي، في مواجهة النفوذ المتنامي للصين.