مصرع 11 مع وصول إعصار جاجا لجنوب الهند

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون أن إعصار جاجا وصل اليابسة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، الجمعة، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل، واقتلاع الأشجار، وإسقاط أعمدة الكهرباء، بعد إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وأفاد كيه.جيه راميش المدير العام لهيئة الأرصاد الحكومية، أن الإعصار وصل اليابسة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لكنه فقد بعضاً من قوته مع تحركه إلى الداخل.

وذكر مسؤول بهيئة إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو أنه تم التأكد من مقتل 11 شخصاً.

وأضاف مسؤول أن حكومة الولاية أقامت أكثر من 470 مخيماً للإغاثة، وأجلت أكثر من 80 ألفاً من منازلهم، في المناطق المعرضة للخطر.

وأعلنت حكومة الولاية عن دفع تعويضات قيمتها مليون روبية "14 ألف دولار"، لأسر القتلى.