زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشاً ميدانياً على سلاح تكتيكي جديد

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وسائل إعلام حكومية الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، زار موقع تجربة سلاح تكتيكي جديد، في أول "تفتيش ميداني" معلن، يجريه منذ العام الماضي، مشيداً بذلك بوصفه استعراضاً للقدرات الدفاعية التي تنمو بسرعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بيونغ يانغ، عن تطوير سلاح جديد منذ شهور، وهو ما يهدد بتوتر المناخ السياسي، فيما تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على ما يبدو.

وأكد كيم أن هذه النتيجة اليوم، تبرر سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، مع استعراض آخر للقدرات الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بكاملها، بجانب تغير كبير لتعزيز قدرات الجيش القتالية.

وأظهرت الصورة الوحيدة التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، كيم وهو يقف على شاطئ يحيط به مسؤولون، ارتدوا ملابس عسكرية لكن لم تظهر بها أي أسلحة.

وفي واشنطن ورداً على الإعلان الكوري الشمالي، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثقة بأن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والزعيم كيم ستنفذ.