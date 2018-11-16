"كامب فاير" يمسح بلدة باراديس بكاليفورنيا عن الخريطة ويخلف 59 قتيلاً

الشارقة 24 – أ ف ب:

ارتفعت حصيلة الحرائق في كاليفورنيا، إلى 59 قتيلاً فيما نشرت السلطات لائحة تضم 130 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين، في أفدح كارثة حرائق غابات من نوعها في تاريخ الولاية الأميركية.

ومعظم المفقودين من باراديس في شمال كاليفورنيا، والتي مُسحت فعلياً عن الخريطة من جراء الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير"، واندلع الأسبوع الماضي، والذي دمر كل بيت في البلدة التي تبعد 130 كلم شمال عاصمة الولاية ساكرامنتو.

وتقع بلدة بارادايس البالغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة، على سفح جبال سييرا نيفادا، ويسكنها العديد من المتقاعدين، ومعظم الأشخاص المفقودين الذين أعلن عنهم مكتب قائد الشرطة المحلية هم من المسنين، في السبعينات والثمانيات والتسعينات من العمر.