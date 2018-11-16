بينهم أطفال

إصابة 40 بحادث سير بين حافلتين في ألمانيا

  • الجمعة 16, نوفمبر 2018 في 2:03 ص
  • جانب من موقع الحادث
    جانب من موقع الحادث
جرح ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم أطفال، يوم الخميس، بعد تصادم حافلتين، بولاية بافاريا الألمانية، خمسة منهم جراحهم بليغة.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أصيب ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم أطفال، يوم الخميس، بعد تصادم حافلتين من الأمام، بالقرب من بلدة أمرندورف في دائرة فورت بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، خمسة منهم جراحهم بليغة.
 
وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن من بين الجرحى أطفال وشباب وكبار، مشيراً إلى أن اثنين من تلاميذ المدارس وسائقا الحافلتين إصاباتهم خطيرة.
 
وأضاف المتحدث، أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص تم انتشالهم من حطام الحافلتين، باستخدام معدات ثقيلة، مشيراً إلى أن الغموض يكتنف الوضع، بسبب وجود عدد كبير من المصابين.
 
وقامت عدة مروحيات بنقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات المجاورة.
 
وأوضحت الشرطة عبر "تويتر"، أنها حددت نقطة تجمع للآباء والأمهات بالقرب من موقع الحادث، وأنها تبحث عن شهود عيان.