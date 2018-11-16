إصابة 40 بحادث سير بين حافلتين في ألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم أطفال، يوم الخميس، بعد تصادم حافلتين من الأمام، بالقرب من بلدة أمرندورف في دائرة فورت بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، خمسة منهم جراحهم بليغة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن من بين الجرحى أطفال وشباب وكبار، مشيراً إلى أن اثنين من تلاميذ المدارس وسائقا الحافلتين إصاباتهم خطيرة.

وأضاف المتحدث، أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص تم انتشالهم من حطام الحافلتين، باستخدام معدات ثقيلة، مشيراً إلى أن الغموض يكتنف الوضع، بسبب وجود عدد كبير من المصابين.

وقامت عدة مروحيات بنقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات المجاورة.

وأوضحت الشرطة عبر "تويتر"، أنها حددت نقطة تجمع للآباء والأمهات بالقرب من موقع الحادث، وأنها تبحث عن شهود عيان.