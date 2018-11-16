رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد عزمها على استكمال "بريكست"

الشارقة 24 – وكالات:

أكدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، أنها ستكمل عملية "بريكست"، على الرغم من توالي الاستقالات في حكومتها، إثر إعلانها عن مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وعبرت ماي، في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، عن أسفها لاستقالة وزراء في الحكومة، غير أنها رأت أن ما تقوم به هو الصواب، مؤكدة أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، يحقق ما صوت لصالحه الشعب البريطاني.

وأضافت أن ما يريده الشعب البريطاني من "بريكست"، هو استرجاع سيطرة بريطانيا على صياغة قوانينها وأموالها وحدودها، وهو ما تحققه مسودة اتفاق "بريكست".

وأكدت ماي أنها ستقوم في الوقت المناسب بتعيين وزراء، خلفاً للوزراء الثلاثة الذين تقدموا باستقالاتهم، يوم الخميس.

ومن المقرر، أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس المقبل.