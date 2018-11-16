المهاجرون يخاطرون بكل شيء للوصول إلى حدود أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

يواصل المهاجرون تدفقهم، إلى الحدود الأميركية-المكسيكية، سعياً للتقدم بطلبات لجوء لدخول الولايات المتحدة.

ولا يزال المهاجرون الفارون من الاضطهاد السياسي والمتاعب الاقتصادية، يخاطرون بكل شيء، كي يصلوا إلى الولايات المتحدة، حتى رغم جعلها اللجوء داخل حدودها أكثر صعوبة.

وجلس المهاجرون، على جسر يربط بين مدينتي سيوداد خواريز المكسيكية وإلباسو الأميركية، بينما كانوا ينتظرون لطلب اللجوء.

وفي مأوى بمدينة سيوداد خواريز، روى مهاجرون من أميركا اللاتينية قصصاً مروعة عن سبب نزوحهم من بلادهم، وعن الرحلة التي قطعوها إلى هذه المدينة، مروراً بنهر ريو جراندي من الولايات المتحدة، ومن بينهم مهاجر فنزويلي.

وأوضح المهاجر الفنزويلي، أنه كان يشارك في احتجاج، وكادت الشرطة أن تلقي القبض عليه، غير أنه تمكن من الهرب، وأكد أنه تعرض للاضطهاد للإمساك به.

وتدفق على مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية، في الأيام القليلة الماضية، ما يصل إلى ألف مهاجر.

ومن المتوقع، أن يصل عدد مماثل في خلال يوم أو أكثر، وقد يصل آلاف آخرون إلى البلدات الحدودية في الأيام المقبلة.