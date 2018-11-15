ماكرون: فرنسا حليفة لأميركا وليست تابعة لها

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وأن فرنسا حليفة للولايات المتحدة لا تابعة لها، وذلك بعدما هاجمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تويتر.

وفي 5 تغريدات على تويتر بعد زيارته إلى فرنسا، انتقد ترامب الثلاثاء حليفة بلاده الرئيسية متناولاً شبه هزيمتها على يد ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ونسب التأييد لماكرون.

بدوره، قال ماكرون "في كل لحظة من تاريخنا كنا حليفين والاحترام بين الحليفين واجب"، مشيراً إلى دعم فرنسا لحرب الاستقلال الأميركية ودعم الولايات المتحدة لفرنسا في الحربين العالميتين".

وأضاف خلال مقابلة مع محطة (تي.إف 1) التلفزيونية على متن حاملة الطائرات شار ديجول "لا أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون مني أن أرد على تغريدات بل أن أمضي في كتابة هذا التاريخ المهم".

ومضى قائلاً إن "ترامب لا يستهدف سوى الجماهير داخل الولايات المتحدة... أعتقد أنه يمارس لعبة سياسية وأنا أدعه يلعبها".