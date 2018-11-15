استقالة وزيرين بريطانيين تدفع الحكومة إلى أزمة سياسية

الشارقة 24 – رويترز:

استقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات، الخميس، مما أدخل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أزمة بعد يومين فقط من توصلها لاتفاق للانفصال عن التكتل تعرض لانتقادات من معارضيها وحلفائها والمتمردين من داخل حزبها.

وتدخل استقالة الوزيرين البلاد في أزمة سياسية في الوقت الذي تسعى فيه ماي لحشد التأييد لاتفاق الخروج الذي حذر معارضوها من أنه قد ينهي قيادتها للبلاد.

كما تدفع بالمسار المستقبلي للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى حالة من عدم التيقن إذ تتراوح الاحتمالات بين انفصال هادئ أو رفض للاتفاق مما قد ينهي دورها كرئيسة للوزراء ويؤدي إلى ترك التكتل دون اتفاق أو إجراء استفتاء جديد.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.