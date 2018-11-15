خلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ إعلان الاتفاق بينهما

الشارقة 24 – رويترز:

بعد ساعات قليلة من إعلان التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الأول، ظهرت الخلافات بين مسؤولي الجانبين بشأن هذا الاتفاق.

وبين مئات صفحات الاتفاق المنشورة، الأربعاء، توجد الإشارة إلى متابعة الجانبين "للترتيبات الشاملة" لعلاقتهما المستقبلية، و"إقامة منطقة جمركية موحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها، الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يعتبرون هذه العبارات إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن بريطانيا ستظل داخل اتحاد جمركي يضم الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز الإجراءات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها لتسوية الخلاف بشأن الحدود الأيرلندية.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون إن هناك ترجمات مختلفة لمعنى كلمة "إقامة" منطقة جمركية واحدة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أنها تعني أن الترتيبات الجمركية المؤقتة التي تم الاتفاق عليها هي مجرد خطوة نحو الوصول إلى ترتيبات دائمة، في المقابل أشار مسؤول بريطاني إلى أن هذا هو موقفهم "الأوروبيين" التفاوضي وليس موقفنا التفاوضي، حيث يرى البريطانيون أن هذه العبارة لا تعنى أكثر من بداية دورة جديدة من المحادثات بين الجانبين.