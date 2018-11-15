فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو للسائقين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب عن خطة مساعدات تبلغ 500 مليون يورو، أي نحو 564 مليون دولار للسائقين أصحاب الدخل الأقل، في محاولة لنزع فتيل موجة احتجاجات على زيادة في الضريبة على الوقود.

وأكد فيليب لراديو "آر.تي.إل"، أن الحكومة ستضاعف الحافز الذي يحصل عليه السائقون الأقل دخلاً ومقداره 2000 يورو، إذا غيروا سياراتهم إلى طرز أحدث للمساعدة في الحد من التلوث.

وتابع فيليب أن الحكومة تسمح بالمظاهرات لكن الشرطة ستتعامل مع الإغلاق غير القانوني للطرق، لأنه قد يضر بأمن المواطنين الفرنسيين، خاصة في حالة مرور سيارات إسعاف أو إطفاء في تلك الطرق.

وتأتي المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة، بعد مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا في الأسابيع الماضية، احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود.