وصول طلائع المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الحدود مع الولايات المتحدة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

واصل آلاف من المهاجرين من أميركا الوسطى طريقهم، الأربعاء، في حافلات عبر شمال غرب المكسيك، فيما بدأت مجموعة انفصلت من القافلة الرئيسية بالوصول إلى تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة.

ووصل نحو 350 مهاجراً، الثلاثاء، إلى المدينة الحدودية المحاذية لسان دييغو في كاليفورنيا.

وأكد السلفادوري سول ريفيرا "40 عاماً": نريد الوصول إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت، لقد غادرنا بلادنا قبل أكثر من شهر.

ونشرت الولايات المتحدة آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك، وأغلقت السلطات الأميركية، الثلاثاء، في شكل جزئي معبرين حدوديين يؤديان إلى كاليفورنيا، بواسطة حواجز وأسلاك شائكة.

وفي التاسع من نوفمبر، وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً يجيز الرفض التلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك في شكل غير قانوني، وذلك في محاولة لردع مهاجري أميركا الوسطى من مواصلة طريقهم.