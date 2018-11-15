نقص اليد العاملة يرغم اليابان على تشريع أبوابها للأجانب

الشارقة 24 – أ ف ب:

في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان الآخذة أعدادهم بالتناقص، تعاني اليابان نقصاً فادحاً، في اليد العاملة.

ولطالما عُرفت اليابان بتشددها الكبير حيال استقبال المهاجرين، غير أن حكومة شينزو آبي مضطرة لتحضير إطار قانوني، لفتح الباب أمام استقدام العمال الأجانب، رغم رفضها الحديث عن "سياسة هجرة".

ورغم اعتماد البلاد معايير صارمة في اختيار الوافدين الجدد، ليست اليابان من البلدان المغلقة على الأجانب، إذ إنها احتلت المرتبة الرابعة في 2016، على صعيد عدد المهاجرين الأجانب المقيمين في البلاد منذ أكثر من عام بين البلدان الـ 35 في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، غير أن عدد المغادرين كبير أيضاً، لذا فإن نسبة الأجانب من إجمالي سكان اليابان لا تزال دون 2%.

وجامان مواطن إندونيسي يقيم في اليابان، ويعمل في مصنع ينتج قطعاً، نحاسية للبرادات أو مكيفات الهواء، وهو من بين العمال الاجانب الذين بات لا غنى عنهم في هذا البلد.

ويبدو جامان "22 عاماً" سباقاً في هذا المجال، إذ إنه يعمل مع 17 شخصاً آخر من مواطنيه في مصنع ناكاموتو مانوفاكتورينغ، الذي يصنّع قطعاً للأدوات الكهربائية المنزلية من صنع شركتي "هيتاشي" و"باناسونيك".

ويقر تاكيميشي تسوكادا مدير هذه الشركة الصغيرة في أويزومي في شمال غرب طوكيو، بأن "العمل لم يعد ممكناً من دون هؤلاء" العمال الأجانب، إذ إن 10 % من عمال المصنع إندونيسيون و20 % برازيليون من أصل ياباني.

هذه الحالة تعكس وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات في التوظيف، وتستخدم كل الإمكانات المتاحة لسد النقص في اليد العاملة.

ويُسمح لجامان بالعمل في هذه الشركة، وليس سواها، في إطار "برنامج تقني"، لمدة محددة قبل العودة إلى بلده ومحاولة الإفادة مما تعلمه.

ويسعى جامان لإتقان اللغة اليابانية بهدف توسيع آفاقه، ويوضح أنه يريد العمل في شركة يابانية في مسقط رأسه كاراوانغ، مشيرا إلى أن شركات عدة لها فروع في المدينة بينها ياماها وهوندا.

ويوضح تسوكادا، أن الحكومة تقول إن العمال من ذوي الكفاءات العالية بإمكانهم الإقامة بشكل دائم في اليابان، لكن من الأفضل على الأرجح أيضاً، فتح الباب أمام أشخاص من مستويات أدنى.

وعلى رغم الممانعة الكبيرة من الرأي العام، اضطرت اليابان للتسليم بالأمر الواقع خلال العقود الأخيرة في ظل النقص الفادح في اليد العاملة بسبب تقلص القوى العاملة، ونظراً إلى رفض اليابانيين الذين يتمتعون بالإجمال بمؤهلات علمية عالية، العمل في مراكز قد يُنظر إليها على أنها أقل قيمة من وظائف أخرى كتلك الموجودة في قطاع الصناعة أو الإنشاءات.

وشرّعت البلاد في البداية أبوابها للبرازيليين والأميركيين الجنوبيين من أصل ياباني، غير أن هذه الموجة الأولى من المهاجرين التي بدأت في 1990 لم تكن كافية لسد حاجات البلاد.

وأطلقت اليابان سنة 1993 برنامجاً تدريبياً للأجانب، وهو الذي أتى بموجبه جامان إلى البلاد، بهدف معلن يقضي بتوفير تدريب مهني للوافدين الجدد، غير أن هذا البرنامج واجه انتقادات باستغلال العمال الأجانب، من دون مدهم حقيقة بأية مهارات.

وفي اليابان، ثمة 164 وظيفة شاغرة لكل مئة طالب عمل، ويطاول النقص خصوصاً قطاعات الزراعة والتمريض والإنشاءات والتجارة.

ويشدد رئيس وزراء اليابان، على أن هذا البرنامج لا يعكس تغييراً في السياسة المحلية نحو فتح الباب أمام موجات كبيرة من المهاجرين، ويؤكد أن أكثرية العمال لن يبقوا في البلاد على المدى الطويل.