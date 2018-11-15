رئيس وزراء مقدونيا السابق يطلب اللجوء في المجر

الشارقة 24 - د ب أ:

كشف مسؤولون في بودابست، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا جروفسكي، الذي تبحث عنه السلطات حتى يقضي عقوبة بالسجن بتهمة الفساد، طلب اللجوء في المجر.

وفر جروفسكي إلى المجر، بعد أن أصدرت السلطات المقدونية مذكرة اعتقال، لإلقاء القبض عليه، يوم الإثنين، بعد ثلاثة أيام من عدم حضوره، لبدء تنفيذ الحكم بالسجن لمدة عامين، على خلفية إساءة استغلال السلطة المتعلق بوقائع يعود تاريخها إلى 2012.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء المجري في بيان، أنه نظراً لأنه كان رئيساً لوزراء بلاده لمدة عشر سنوات، سمحت السلطات المجرية لأسباب أمنية لجروفسكي، بتقديم طلب اللجوء الخاص به ودراسته.

وكتب جروفسكي "48 عاماً"، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2006 حتى عام 2016، وقاد الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية القومي، حتى أواخر العام الماضي، عبر موقع "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، أنه سيطلب اللجوء، لأن تلقى عدداً من التهديدات بالقتل.