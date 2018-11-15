اتهام رئيس نيكاراغوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الشارقة 24 - د ب أ:

اتهم عدد من مواطني نيكاراغوا المقيمين بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء، رئيس بلادهم دانييل أورتيغا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نورا سانديجو، إلى أن الشكوى تستهدف أيضاً زوجة أورتيغا، ونائب الرئيس روزاريو موريللو، ومسؤولين آخرين.

وأضافت سانديجو، في تصريحات صحافية، أنه بالنظر إلى أن نيكاراغوا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن محاكمتها كدولة، فقد تم تقديم الدعوة ضد أورتيغا والآخرين كأفراد.

ويُلقي المدعون باللائمة على أورتيغا، في مقتل المئات من معارضي الحكومة، منذ اندلاع الاحتجاجات، ضد إدخال تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد في إبريل الماضي.