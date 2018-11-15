مجلس الأمن يوافق على رفع العقوبات عن إريتريا

الشارقة 24 – رويترز:

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الأربعاء، على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد، وعقوبات محددة على إريتريا، بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا، وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.

كما يدعو القرار إريتريا وجيبوتي، للعمل نحو تطبيع العلاقات، وحسم نزاع حدودي، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن يرفع تقريراً للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير المقبل، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.

وفُرضت العقوبات، التي تضمنت منعاً للسفر، وتجميداً لأصول بعض الأفراد والكيانات، على إريتريا في عام 2009، بعدما اتهم خبراء في الأمم المتحدة إريتريا، بدعم جماعات مسلحة في الصومال، بينما نفت إريتريا هذه الاتهامات.