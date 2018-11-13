انطلاق قمة رابطة "آسيان" في سنغافورة

الشارقة 24 – رويترز:

حذر زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة باسم "آسيان" من آثار الحماية التجارية خلال مراسم افتتاح القمة التي تستضيفها سنغافورة، الثلاثاء.

وعبر رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج عن مخاوفه بشأن ما وصفها "بالاتجاهات الاستراتيجية" الدولية الجديدة التي تتعارض مع التعددية.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد حذر قبل القمة من أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قد تطلق شرارة إجراءات حماية تجارية متتابعة من دول أخرى.

واجتمع الزعماء على مأدبة عشاء ويتوقع أن يبحثوا عدداً من القضايا منها أزمة الروهينجا في ميانمار، والتوترات في بحر الصين الجنوبي.