روسيا تمنع المعارض الروسي أليكسي نافالني من السفر

الشارقة 24 – رويترز:

منعت روسيا المعارض أليكسي نافالني من مغادرة البلاد الثلاثاء، في خطوة أكد أنها تهدف إلى منعه من حضور الجلسة الأخيرة، لنظر دعوى قضائية، أقامها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعلن نافالني، أبرز معارض روسي، أن حرس الحدود أوقفه لدى محاولته المرور من نقطة مراقبة جوزات السفر في مطار دوموديدوفو في موسكو، وأبلغه أنه لا يمكنه مغادرة البلاد، بسبب قرار من هيئة المحضرين الاتحادية.

ويمكن منع الروس من السفر، إذا كان عليهم رسوم أو غرامات، أو أي ديون أخرى غير مدفوعة.

وكتب نافالني على مدونته، أنه على ثقة من أنه ليس لديه أي التزامات مالية غير مدفوعة.

ولم توضح نسخة من أمر المنع من السفر، حصل عليها نافالني من حرس الحدود، ونشرها على الإنترنت سبب المنع، كما لم تذكر موعد اتخاذ القرار أو إلى متى يستمر المنع.

وكان نافالني يحاول السفر إلى فرانكفورت، في طريقه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج، حيث من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم فيما إذا كانت اعتقالات الشرطة المتكررة له في روسيا ذات دوافع سياسية.

وسعى نافالني 42 عاماً وهو محامٍ لمنافسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة، في مارس، لكنه مُنع من المشاركة بسبب إدانة سابقة، أكد أنها ذات دوافع سياسية.