جون بولتون يتوعد إيران بـ "أقصى درجات الضغط"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تعهد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق إيران حيز التنفيذ.

وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشدة الضغوط على طهران، معلناً انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضاً عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب.

واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وصرح بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بأن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية وحتى ممارسة أقصى درجات الضغط.

وأضاف بولتون: سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك.