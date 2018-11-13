بكين: محادثات بحر الصين الجنوبي ينبغي أن تنتهي خلال 3 أعوام

الشارقة 24 – رويترز:





أكد لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، يوم الثلاثاء، أن بكين تأمل أن تنتهي مشاورات مع دول جنوب شرق آسيا بشأن قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في غضون ثلاثة أعوام، مضيفاً أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعة للتجارة الحرة.

وأضاف لي خلال اجتماع في سنغافورة، أن الصين تأمل أيضاً أن يتم التوصل لاتفاق بشأن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين، مؤكداً، أن لا يوجد فائز في أي حرب تجارية.

واتفقت الصين والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في أغسطس على نص لمواصلة مفاوضات مضنية بشأن قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

وصرح لي خلال محاضرة، بأن الصين تأمل أن ينتهي التشاور بشأن قواعد السلوك في غضون ثلاثة أعوام حتى يسهم في السلام والاستقرار الدائمين في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني، "ستستفيد الصين وآسيان من هذه العملية التي ستفيد أيضاً التجارة الحرة ومصالح الأطراف الأخرى".

وقال لي إنه يأمل أيضاً في وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة تجارية مع 15 دولة أخرى يطلق عليها اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عام 2019 وفي الإعلان عن تحقيق "تقدم ملموس" خلال مفاوضات تجرى هذا الأسبوع.