بولتون: ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع كيم جونج أون

الشارقة 24 – رويترز:

أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستعد لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وجاءت التصريحات بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية التي خضعت لأعمال صيانة.

وكان بولتون يتحدث مع الصحافيين في سنغافورة على هامش اجتماعات هذا الأسبوع بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

وأكد بولتون أيضاً أن الولايات المتحدة تعارض الخطوات العسكرية الأحادية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي، مضيفاً أن وتيرة عمليات حرية الملاحة الأميركية في المجرى المائي المتنازع عليه زادت.