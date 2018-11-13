أونج سو كي "سفيرة الضمير" تُجرد من وسام الإنسانية

الشارقة 24 – رويترز:

كتب "كومي نايدو" الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى "أونج سو كي" زعيمة ميانمار، بعد أن تقاعست عن التحدث ضد العنف الذي يمارس على مسلمي الروهينجا بشكل علني، الأحد، لإبلاغها بأن المنظمة سحبت منها جائزة " سفيرة الضمير"، حيث بين في الخطاب، شعوره بالاستياء الشديد، لأنها لم تعد رمزاً للأمل والشجاعة والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان.

حيث كان يُنظر لها ذات يوم على أنها نصيرة الكفاح من أجل الديمقراطية، وجرى تجريد "سو كي" من عدة أوسمة دولية، فيما يتعلق بالنزوح الجماعي للروهينجا، الذي بدأ في أغسطس 2017.

وكانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اختارت "سو كي" عام 2009، لتلقي جائزة "سفيرة الضمير" عندما كانت لا تزال قيد الإقامة الجبرية، لاعتراضها على المجلس العسكري القمعي في ميانمار.

ويتهم المحققون المفوضون من الأمم المتحدة، جيش ميانمار بالانخراط في حملة قتل، واغتصاب، وحرق، وذلك بنية الإبادة الجماعية.

وفرّ أكثر من 700 ألف من الروهينجا، عبر الحدود الغربية لميانمار إلى بنجلادش المجاورة، بعد أن شن جيش ميانمار حملة عسكرية، رداً على هجمات مسلحي الروهينجا ضدهم.