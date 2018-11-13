قلق أممي من استمرار الغارات الجوية في دير الزور السورية

الشارقة 24 – واس:

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار الأعمال العدائية، والغارات الجوية، في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحافي اليومي بالمقر الدائم في نيويورك، أن، الإثنين، وردت أنباء عن استشهاد 4 من النازحين داخلياً، في غارة جوية على مدينة هجين، يأتي هذا الهجوم في أعقاب تقارير عن ضربات جوية مكثفة على المناطق السكنية في المدينة، استشهد فيها ما لا يقل عن 10 مدنيين، الخميس الماضي.

وأوضح فرحان حق أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.