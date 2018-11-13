روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الشارقة 24 – واس:





دعت روسيا الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار، بعد تصعيد التوتر في قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التصعيد في الأيام الأخيرة سببه اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

ووصفت روسيا هذا التصعيد بـ "الخطير"، محذرةً من احتمال استئناف المواجهة العسكرية واسعة النطاق بقطاع غزة، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا والانهيار النهائي للوضع الإنساني في المنطقة.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية.