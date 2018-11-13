مقتل 6 نتيجة هجوم انتحاري في كابول

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون أن انتحارياً فجر نفسه في العاصمة الأفغانية كابول، الإثنين مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل، بينهم رجال شرطة قرب نقطة تفتيش للشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن ستة أشخاص قتلوا في التفجير، وأصيب عشرة من رجال الشرطة والمدنيين، بينهم نساء.

وكان المهاجم مترجلاً وفجر سترته الناسفة قرب نقطة تفتيش للشرطة، بجوار مدرسة في وسط كابول، وتقع المدرسة في منطقة تضم وزارتي المالية والعدل، وبالقرب من قصر الرئاسة.

وذكر بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول، أنه كان على مسافة 20 متراً تقريباً من موقع الانفجار قرب مكان شهد مظاهرة قبل ذلك بنحو 30 دقيقة.