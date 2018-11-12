ميركل: نسبة النساء في البرلمان الألماني ليست مرضية

الشارقة 24 - د ب أ:

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بقوة لزيادة نسبة النساء في البرلمانات المحلية بالولايات الألمانية، وكذلك في البرلمان الاتحادي "بوندستاج".

وذكرت ميركل، الإثنين، في احتفالية بمناسبة إدخال حق المرأة في التصويت قبل 100 عام، أن ذلك يتعلق "بمسألة جوهرية لديمقراطيتنا"، مضيفةً بقولها: "سوف يتعين علينا تمهيد طرق جديدة في هذا الأمر".

يذكر أن وزيرة العدل الاتحادية كاتارينا بارلي، والوزيرة الاتحادية للأسرة والمرأة فرانتسيسكا جيفاي دعوتا أيضاً للعمل على تعزيز تمثيل النساء في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وأكدت ميركل أن البرلمان الألماني لا يمكن أن يكون "محل فخر"، وحصة تمثيل السيدات به تبلغ 30 % تقريباً.

وأكدت المستشارة الألمانية، أنه يجب أن يسري ذلك في الأوساط السياسية، وكذلك في الأوساط الاقتصادية والإدارية والعلمية والثقافية، وقالت أيضاً: "الحصص كانت مهمة، ولكن الهدف يجب أن يكون تحقيق تعادل".