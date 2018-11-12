تحطم طائرة أميركية في بحر الفلبين ونجاة طيارين

الشارقة 24 – رويترز:

سقطت مقاتلة أميركية في بحر الفلبين، بسبب عطل فني، الإثنين، ولكن الطيارين اللذين كانا على متنها تمكنا من القفز بالمظلة.

وأكدت البحرية الأميركية، في بيان، أن طاقم عمل المقاتلة اف ايه 18 كان يقوم "بعمليات روتينية"، عندما اضطرا للقفز بالمظلة من المقاتلة.

ويشار إلى أن الأسطول السابع الأميركي، الذي تعد حاملة الطائرة ريجان جزءاً منه، شارك في عدة عمليات مؤخراً في المياه الآسيوية.

وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما.