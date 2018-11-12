ماي: بريطانيا منفتحة "لعلاقة مختلفة" مع روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، استعداد بريطانيا "لإقامة علاقة مختلفة" مع روسيا، إذا انتهجت موسكو طريقاً جديداً، وأوقفت "الهجمات" التي تقوض المعاهدات والأمن الدوليين.

وقبل عام، اغتنمت ماي خطابها السنوي لتتهم موسكو بالعدوان العسكري والتدخل في الانتخابات، في واحد من أقوى الانتقادات التي وجهتها لروسيا حتى قبل تسميم جاسوس روسي سابق في سالزبري.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذت منذئذ، بما في ذلك أكبر عملية طرد منسقة لضباط المخابرات الروس، عمقت اعتقادها باتخاذ "رد جماعي" على هذه التهديدات.