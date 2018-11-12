انتخابات بمنطقتين خاضعتين لسيطرة الانفصاليين شرق أوكرانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أجرت منطقتا دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا، انتخابات عامة الأحد، في ظل صراع أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، وسبب تدهوراً شديداً في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.

وأدانت أوكرانيا وداعموها الدوليون الاقتراع، باعتباره صورياً ومن تدبير السلطات الروسية، كما يمثل انتهاكاً لاتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، الموقع عام 2015، ودعت الولايات المتحدة الناخبين إلى المقاطعة.

وكان المتمردون الانفصاليون سيطروا على أراض في شرق أوكرانيا، بعد احتجاجات أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، في فبراير 2014 ثم ضمت روسيا منطقة القرم بعد ذلك بشهر.