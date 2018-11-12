زعماء العالم يحيون في باريس مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى

الشارقة 24 – رويترز:

إحياء للذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تجمع نحو 70 من زعماء العالم، تحت سماء ملبدة بالغيوم، عند قوس النصر في باريس، الأحد.

وانضم الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومناطق أخرى، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإحياء لحظة توقف نيران البنادق في مختلف أرجاء أوروبا قبل مئة عام.

والمراسم التي تشهدها باريس هي محور فعاليات عالمية، لتكريم نحو عشرة ملايين جندي، قتلوا خلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918.

وتأتي إحياء لذكرى لحظة دخول الهدنة، التي جرى توقيعها في شمال شرق فرنسا حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة صباحاً في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918.