ميركل تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الصربي في باريس

الشارقة 24 – د.ب.أ:

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس صربيا ألكساندر فوسيك في اجتماعين ثنائيين، على هامش قمة السلام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، بأن الوضع في سوريا واليمن وليبيا كان ضمن الموضوعات التي تناولتها ميركل مع الأمين العام للأمم المتحدة.

وتعقد قمة السلام في باريس بمشاركة رؤساء دول وحكومات من أنحاء العالم، بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى الأحد.

وأضاف المتحدث أن المباحثات بين ميركل وفوسيك تناولت الوضع في المنطقة والعلاقات مع كوسوفو.