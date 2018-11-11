100 عام على صمت مدافع الحرب معلنة الهدنة ونهاية الصراع

الشارقة 24 - رويترز:

ينضم إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نحو 70 من رؤساء دول العالم، الأحد، لإحياء الذكرى المئوية، للهدنة التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى، ولتكريم ملايين الجنود الذين لاقوا حتفهم في الصراع.

ففي مثل هذا اليوم، بتاريخ 11 نوفمبر عام 1918، وتحديداً في الساعة 11:00 صباحاً، عندما صمت صوت المدافع على الجبهة الغربية، في إعلان لنهاية صراع استمر 4 سنوات وأودى بحياة 10 ملايين مقاتل، وملايين المدنيين.

وبعد مرور 100 عام، سيقدم ماكرون التحية لهؤلاء الجنود وعائلاتهم، في خطاب يلقيه عند قوس النصر، الذي شيده الإمبراطور نابليون، عام 1806، حيث دفن الجندي المجهول، الذي يرمز لقتلى الحرب العالمية الأولى.

وسيكون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمن عشرات الملوك ورؤساء الدول، والحكومات، المقرر أن يحضروا المراسم، قبل مأدبة غداء مع ماكرون، في قصر الإليزيه.

وفي إظهار نادر لعواطف الزعماء، تشابكت أيدي ماكرون، وميركل، السبت، خلال احتفال مؤثر بذكرى توقيع الهدنة، التي أنهت الحرب.

وخلال مراسم الأحد، يقرأ طلاب المدارس الثانوية، باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، شهادات كتبها جنود في 11 نوفمبر عام 1918، مع سريان، وقف إطلاق النار.

وعلى هامش الذكرى، يستضيف ماكرون منتدى باريس للسلام الأول، الذي يسعى إلى تعزيز نهج متعدد الأطراف للأمن، والحكم، وتجنب الأخطاء، التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.