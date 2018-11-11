10 قتلى في انزلاق للتربة قرب ريو دي جانيرو بالبرازيل

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

لقي 10 أشخاص حتفهم وفُقد 4 آخرون، السبت، في انزلاق للتربة في نيتيروي بالقرب من ريو دي جانيرو بالبرازيل، وفق ما أفادت السلطات.

ودمرت 9 منازل ومطعم في نيتوروي البلدة الواقعة في منطقة بيراتينينغا، فجر السبت، عندما انهار جزء من تل بوا ايسبيرانسا.

وأفاد روبرتو روبادي المسؤول عن جهاز الإطفاء في ولاية ريو دي جانيرو لقناة "غلوبو نيوز" التلفزيونية "هطلت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة وأُعلن عن حالة من التأهب في نيتيروي، حيث دعا السكّان للانتقال إلى أماكن آمنة".

وعمل عناصر الإطفاء وشرطة ريو دي جانيرو الذين انتشر حوالي 200 منهم في موقع انزلاق التربة، طوال النهار لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض، بمساعدة عدد من سكان نيتيروي.

وتواصلت عمليات البحث عن ناجين السبت، تحت أضواء كاشفة تغذيها مولدات كهرباء.