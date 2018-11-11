ترامب وماكرون يتفقان بشأن" الدفاع"

الشارقة 24 – رويترز:

اتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على ضرورة زيادة إنفاق أوروبا على الدفاع، بعد إبداء ترامب استياءه مما وصفه بأنه تصريح "مهين للغاية" لماكرون، بشأن الحاجة لتشكيل جيش أوروبي، وذلك عقب محادثات جمعت الزعيمين في قصر الإليزيه بباريس.

وأكد ماكرون أنه يتفق مع وجهة نظر ترامب، بشأن حاجة أوروبا لتمويل جزء أكبر من التكاليف في حلف شمال الأطلسي.

ورحب الرئيس الأميركي بتصريحات ماكرون، مشيراً إلى أن بلاده تريد "أوروبا قوية"، ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكنه أوضح أنه يتعين على أوروبا أن تكون عادلة عندما يتعلق الأمر بتقاسم عبء الدفاع.