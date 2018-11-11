أميركا تضغط على الصين لوقف "التسلح"

الشارقة 24 – رويترز:

حثت الولايات المتحدة، الجمعة، الصين على وقف التسلح الذي تقوم به في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مما دفع بكين للرد بانتقاد واشنطن لإرسالها سفناً حربية أميركية وطائرات إلى جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وظهرت الكثير من الخلافات الجيوسياسية بين الجانبين خلال جولة من المحادثات رفيعة المستوى في واشنطن منها خلاف تجاري مرير وحرية الملاحة في منطقة آسيا والهادي وقضية تايوان.

وبدا أن المحادثات تهدف إلى احتواء ما لحق بالعلاقات من أضرار في الأشهر الماضية وإلى تمهيد الطريق لقمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك أن "التعاون يبقى ضرورياً على عدة أصعدة" حتى على الرغم من مواجهة الولايات المتحدة والصين تحديات صعبة في علاقتهما، مشيراً إلى جهود إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي.

وضم الاجتماع بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس مع عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيه تشي ووزير الدفاع وي فنغ خه. وكان من المقرر عقد الحوار الدبلوماسي الأمني الأميركي الصيني في بكين الشهر الماضي لكنه ألغي بسبب تصاعد التوتر بين البلدين.

وانتقد بومبيو الصين لمواصلتها بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي الذي تصر الصين على سيادتها الكاملة عليه رغم مطالب من جانب دول الجوار أيضا بالسيادة.

وأوضح يانغ أن الصين ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة "لتجنب المواجهة" لكنه حثها على وقف إرسال السفن الحربية والطائرات قرب جزر تفرض بكين سيادتها عليها.

وتصر واشنطن على أنها تتصرف بموجب القانون الدولي للحفاظ على حقها في المرور في بحر الصين الجنوبي.