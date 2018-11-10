ماكرون يلتقي ترامب وميركل قبل "قمة الحرب العالمية"

الشارقة 24 – د.ب.أ:





قبل انعقاد "قمة الحرب العالمية" في باريس، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، نظيره الأميركي دونالد ترامب في قصر الإليزيه.

وهذه أول زيارة خارجية لترامب عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبعد ظهر السبت، يحيي ماكرون برفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذكرى الـ 100 لنهاية الحرب العالمية الأولى بالقرب من مدينة كومبيين شمالي فرنسا، حيث النصب التذكاري لتوقيع اتفاق هدنة نهاية القتال، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918.

ومن المنتظر قدوم نحو 60 رئيس حكومة ودولة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء الذكرى المئوية لانتهار الحرب، وستكون ذروة الاحتفالات عند قوس النصر في باريس.